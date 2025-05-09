Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA
- Sóc Trăng:
- Sóc Trăng
- Kien Giang
- đồng tháp
- Đồng Nai
- Long An, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý chất lượng, khối lượng công trình;
- Quản lý thi công: Lập biện pháp thi công, theo dõi tiến độ thi công công trình;
- Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quản lý chất lượng;
- Thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng từ công trường;
- Tham gia nghiệm thu xác nhận công trình chỉ khi công trình đảm bảo đúng thiết kế, đúng theo quy chuẩn chất lượng.
- Làm việc tại Văn phòng công ty số 62 đường số 13, KP Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương hoặc các dự án đang triển khai thi công tại các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Dương …
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ …
- Chấp nhận đi công tác.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm tai nạn lao động;
- Phụ cấp theo hiệu quả làm việc và quy định của Công ty;
- Phụ cấp ăn, ở và đi lại;
- Lương tháng 13;
- Thưởng theo hiệu quả công việc, lễ, Tết…;
- Tham quan, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
