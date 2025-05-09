Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Sóc Trăng - Kien Giang - đồng tháp - Đồng Nai - Long An, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chất lượng, khối lượng công trình;

- Quản lý thi công: Lập biện pháp thi công, theo dõi tiến độ thi công công trình;

- Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quản lý chất lượng;

- Thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng từ công trường;

- Tham gia nghiệm thu xác nhận công trình chỉ khi công trình đảm bảo đúng thiết kế, đúng theo quy chuẩn chất lượng.

- Làm việc tại Văn phòng công ty số 62 đường số 13, KP Nhị Đồng 2, Dĩ An, Bình Dương hoặc các dự án đang triển khai thi công tại các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Dương …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cầu đường hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc cầu – hầm;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ …

- Chấp nhận đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

- Bảo hiểm tai nạn lao động;

- Phụ cấp theo hiệu quả làm việc và quy định của Công ty;

- Phụ cấp ăn, ở và đi lại;

- Lương tháng 13;

- Thưởng theo hiệu quả công việc, lễ, Tết…;

- Tham quan, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA

