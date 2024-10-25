Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Thang Máy thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình
- Hưng Yên: Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Đào tạo, kèm cặp 1-1 về bảo trì, bảo dưỡng thang máy không yêu cầu kinh nghiệm
Tiến hành bảo dưỡng định kỳ thang máy đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn lao động.
Báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp về tình trạng các thiết bị, nêu ra các tồn đọng và đưa ra các giải pháp cho cấp quản lý trực tiếp để đảm bảo thang máy hoạt động tốt.
Hỗ trợ vận hành, bàn giao thang máy lắp đặt mới.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật như các nhóm ngành điện, điện tử hoặc cơ khí
Có sức khỏe tốt.
Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + thưởng công trình (8-20 triệu).
Đào tạo tay nghề (Quản lý hướng dẫn công việc).
Được cấp phát bảo hộ lao động theo quy định.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động ( Đóng BHXH, BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình
