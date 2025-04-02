Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ameco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc tư vấn cho khách hàng, kinh doanh các sản phẩm của Công ty.

- Tìm kiếm, xây dựng, kết nối với khách hàng tiềm năng;

- Lập kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/ khách hàng được phân công, cung cấp thông tin về thị trường, khách hàng phục vụ cho việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh,

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật trong xây dựng các phương án kỹ thuật cho các bài toán của từng khách hàng cụ thể;

- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, Xây dựng và tìm kiếm các cơ hội bán hàng mới từ khách hàng hiện hữu;

- Phân tích các xu hướng và chiến lược cạnh tranh cũng như tác động của các sản phẩm mới trên thị trường, Tìm hiểu & cập nhật thường xuyên về các nhu cầu của khách hàng, xu hướng kinh doanh & đầu tư;

- Tìm kiếm & phát triển các khách hàng mới;

- Xây dựng hồ sơ Giải pháp kỹ thuật, kinh doanh để báo giá, chào thầu;

- Chủ trì nội dung đàm pháp hợp đồng, Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo việc thu hồi công nợ;

- Xây dựng, phát triển và quản lý các quan hệ khách hàng