Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Thiết kế công nghệ, tổ chức và quản lý vật liệu xây dựng(bê tông và cấu kiện bê tông cốt thép, các chất kết dính,…)

- Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao các tính năng của vật liệu xây dựng, cách sản xuất chế tạo.

- Tư vấn, giám sát, quản lý chất lượng của vật liệu xây dựng và thi công dự án.

- Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất cống bê tông đúc sẵn, các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo đơn hàng;

- Chuẩn bị khuôn, mẫu, triển khai các công việc cơ khí về khuôn mẫu đúc sản phẩm;

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm, Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 9116:2012 và ác tiêu chuẩn liên quan khác;

- Kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào; Phân công cán bộ thực hiện việc thí nghiệm vật liệu theo quy định;

- Phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ, hiệu suất của từng bộ phận;

- Xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu sản xuất tới từng bộ phận, tổ đội;

- Quản lý toàn bộ máy/thiết bị và cơ sở vật chất của nhà máy. Đảm bảo mọi máy/thiết bị, nguồn điện hoạt động ổn định, an toàn.

- Đảm bảo quản lý tiêu hao nguyên phụ liệu vật tư theo định mức và các tài sản công cụ dụng cụ, máy thiết bị được giao;

- Lập các đề xuất vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất; Ký xuất nhập vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất;

- Tiếp nhận lao động theo phê duyệt của Công ty, tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn, phân công công việc cho nhân sự mới; Đánh giá, đề xuất mức lương và tiếp nhận lao động chính thức;

- Đôn đốc, kiểm tra và kiểm soát nhân viên sản xuất thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy phạm trong quá trình sản xuất của từng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, các chuyên ngành có liên quan ngành xây dựng (Kỹ sư vật liệu xây dựng, cơ khí, công trình, …)

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng tiềm năng.

- Linh hoạt, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch công việc và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 10 tr đến 15 tr/tháng;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Phúc lợi: Thưởng tháng lương thứ 13; sinh nhật;

- Kỳ nghỉ mát hàng năm;

- Môi trường làm việc dễ chịu, thân thiện và chia sẻ

- Được cấp phát đồng phục làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

