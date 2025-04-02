Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chức năng/ Mục đích/ Job Function/Purpose:

Chức năng/ Mục đích/

Job Function/Purpose:

• Đóng vai trò đối tác nhân sự với nhà máy, làm việc trực tiếp với các Trưởng các bộ phận, lập và tiến hành kế hoạch tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh ngắn hạn và lâu dài

This person works as HR Operations Business Partner in working with Functional Line Managers to implement recruitment plan to meet short- term and long – term business expansion

• Chủ động đưa ra các kế hoạch/ giải pháp để đáp ứng được nhu cầu nhân lực bằng việc xây dựng mối liên hệ tốt với các doanh nghiệp khác/ các Trường Đại học/ trường đào tạo nghề nhằm xây dựng thương hiệu về nhân sự và quảng bá danh tiếng HbI đến với cộng đồng địa phương để thu hút nhân tài

Actively providing plan/solutions to meet manpower need by building good connection with external Business partners/Universities/Vocational training school to build our HR branding and HbI reputation towards local community to attract talents

• Phối hợp với bộ phận Đào tạo phát triển xây dựng hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực và giữ chân nhân tài

To work closely with Leaning & Development function to build management pipeline to meet man -power requirement and retain key talent as well

• Tuyển dụng tất cả các vị trí trong nhà máy (Nhân viên, chuyên viên, quản lý cấp trung...)

Hiring all positions for plant (Staff, Specialist, middle-management level...)

• Hỗ trợ Trưởng phòng Nhân sự trong việc xây dựng, cải tiến các công cụ lựa chọn, đánh giá để đảm bảo lựa chọn đúng người, đúng công việc với thời gian phù hợp