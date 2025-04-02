Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng trong lĩnh vực in ấn, bao bì nhựa.
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có, mở rộng thị trường.
Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 35, có ngoại hình ưa nhìn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục.
Có kinh nghiệm trong ngành bao bì, in ấn hoặc kinh doanh B2B là lợi thế.
Chăm chỉ, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 – 12 triệu/tháng, hoa hồng theo doanh số. Thu nhập: 12 – 25 triệu/tháng.
Thưởng tháng, quý, năm hấp dẫn.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

