Tuyển Cloud Engineer Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Mondelez Kinh Đô Việt Nam
- Hưng Yên: Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 2 - 3 USD
Hỗ trợ đạt được kết quả sản xuất hàng ngày thông qua:
Lên kế hoạch và lịch trình các nhiệm vụ bảo trì, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ bảo trì thông qua cuộc họp hàng ngày của nhóm kỹ thuật
Xử lý sự cố và tiến hành phân tích sự cố để đạt được mục tiêu không có sự cố
Đánh giá và sửa các thẻ đỏ bất thường. Theo dõi với nhà cung cấp (PR/PO, vật liệu) để có kế hoạch sửa các thẻ đỏ
Có khả năng thực hiện Kaizen khu vực với đánh giá ý tưởng và hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ chương trình bảo dưỡng nhà máy trên mọi lĩnh vực
Phối hợp xây dựng chiến lược bảo trì khu vực và kế hoạch bảo trì định kỳ
Chuyển giao nhiệm vụ PM cho AM theo lộ trình AM/PM của trụ cột PM & trụ cột AM
Hỗ trợ phân tích và tối ưu chi phí M&R khi được giao
Hỗ trợ phân tích và tối ưu hóa hàng tồn kho phụ tùng khi được giao
Quản lý dữ liệu chính SAP PM được chỉ định
Phối hợp duy trì và cải thiện An toàn và Chất lượng của tất cả các khu vực theo tiêu chuẩn HSE/Chất lượng được giao, khắc phục lỗi, cải tiến thiết kế và bảo trì định kỳ.
Với Mức Lương 2 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mondelez Kinh Đô Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
