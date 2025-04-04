Tuyển Cloud Engineer Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 USD

Hỗ trợ đạt được kết quả sản xuất hàng ngày thông qua:

Lên kế hoạch và lịch trình các nhiệm vụ bảo trì, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ bảo trì thông qua cuộc họp hàng ngày của nhóm kỹ thuật

Xử lý sự cố và tiến hành phân tích sự cố để đạt được mục tiêu không có sự cố

Đánh giá và sửa các thẻ đỏ bất thường. Theo dõi với nhà cung cấp (PR/PO, vật liệu) để có kế hoạch sửa các thẻ đỏ

Có khả năng thực hiện Kaizen khu vực với đánh giá ý tưởng và hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ chương trình bảo dưỡng nhà máy trên mọi lĩnh vực

Phối hợp xây dựng chiến lược bảo trì khu vực và kế hoạch bảo trì định kỳ

Chuyển giao nhiệm vụ PM cho AM theo lộ trình AM/PM của trụ cột PM & trụ cột AM

Hỗ trợ phân tích và tối ưu chi phí M&R khi được giao

Hỗ trợ phân tích và tối ưu hóa hàng tồn kho phụ tùng khi được giao

Quản lý dữ liệu chính SAP PM được chỉ định

Phối hợp duy trì và cải thiện An toàn và Chất lượng của tất cả các khu vực theo tiêu chuẩn HSE/Chất lượng được giao, khắc phục lỗi, cải tiến thiết kế và bảo trì định kỳ.