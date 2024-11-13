Tuyển Bảo vệ Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của các văn phòng/dự án.
- Thực hiện việc tuần tra canh gác tại khu vực được phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : Dưới 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng đạt yêu cầu về ngoại hình, thái độ, học vấn,...
- Kỹ năng:
+ Giao tiếp và giải quyết tình huống tốt.
+ Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoat,...

Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.
- Chính sách sinh nhật, hỗ trợ tiền cơm, hiếu hỷ, ...
- Chính sách đào tạo, khám sức khỏe, du lịch.
- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

