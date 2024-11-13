Tuyển Bảo vệ Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của các văn phòng/dự án.

- Thực hiện việc tuần tra canh gác tại khu vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : Dưới 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng đạt yêu cầu về ngoại hình, thái độ, học vấn,...

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp và giải quyết tình huống tốt.

+ Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoat,...

Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.

- Chính sách sinh nhật, hỗ trợ tiền cơm, hiếu hỷ, ...

- Chính sách đào tạo, khám sức khỏe, du lịch.

- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin