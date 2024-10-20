Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 4 - 5 Triệu

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Thực hiện các công việc sản xuất và bảo quản hàng hóa dưới sự quản lý của Trưởng quầy
- Sản xuất bánh mì, bánh ngọt, bánh kem hoặc thức ăn sẵn theo tổ được phân công
- Bảo quản hàng hóa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
- Trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn của cấp trên
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng tại quầy
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có chứng chỉ nghề bánh/ Bếp là một lợi thế
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Đáp ứng được ca xoay linh hoạt

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty 15 ngày nghỉ phép có lương, 1.5 ngày nghỉ tuần Được xét tăng lương hàng năm Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty
15 ngày nghỉ phép có lương, 1.5 ngày nghỉ tuần
Được xét tăng lương hàng năm
Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bep-thu-nhap-4-7-5-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job214678
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 10 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation làm việc tại Hòa Bình thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Core Search việt nam
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 13 - 18 Triệu Kosy Pro Company
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn BRG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VIN GEM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIN GEM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SEBANG CHAIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bếp trưởng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 14 Triệu Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm