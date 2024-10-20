Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Thực hiện các công việc sản xuất và bảo quản hàng hóa dưới sự quản lý của Trưởng quầy

- Sản xuất bánh mì, bánh ngọt, bánh kem hoặc thức ăn sẵn theo tổ được phân công

- Bảo quản hàng hóa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định

- Trưng bày sản phẩm theo hướng dẫn của cấp trên

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng tại quầy

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có chứng chỉ nghề bánh/ Bếp là một lợi thế

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Đáp ứng được ca xoay linh hoạt

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty 15 ngày nghỉ phép có lương, 1.5 ngày nghỉ tuần Được xét tăng lương hàng năm Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

