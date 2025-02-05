Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có khả năng quản lý tỷ lệ năng xuất công đoạn

- Khả năng phân tích hàng lỗi (phân tích lớp – cấu tạo sản phẩm)

- Quản lý, cải tiến tính năng của sản phẩm

- Biết phân tích, cải tiến theo 4M

- Khả năng sử lý, cải tiến, làm đối sách cho hàng NG

- Khả năng áp dụng cải tiến sau phân tích

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 45 tuổi

- Trình độ: Đại học

- Ưu tiên những ứng viên biết tiếng Hàn

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tương tự về DISPLAY

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Biết tin học như Word, Excel, Powerpoint,...

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thỏa thuận mức lương theo năng lực

- Được tham gia đầy đủ BH theo quy định

- Được hưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty

- Có xe đưa đón nhân viên Hà Nội – Hà Nam hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin