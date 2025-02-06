Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Số 50 đường 24, tháng 8, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm công tác lễ tân, đón tiếp khách hàng tại văn phòng cơ sở.

Thu học phí, làm hợp đồng và các thủ tục liên quan.

Hỗ trợ nhập liệu sổ sách kế toán, báo cáo thu chi tại văn phòng.

Đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh, vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc.

Quản lý giáo vụ & lưu trữ văn thư.

Hỗ trợ chấm công chính xác cho nhân sự tại văn phòng.

Công tác vận hành các lớp học tại cơ sở.

Sắp xếp cơ sở vật chất; đảm bảo đủ chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ; sắp xếp lịch sử dụng phòng.

Hướng dẫn đào tạo admin thường

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về trưởng nhóm hành chính nhân sự/ lễ tân/ kế toán, leader cskh, kinh doanh các bạn nhân sự đã tốt nghiệp đại học các ngành về Quản trị nhân lực, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương sẽ là lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Sử dụng cơ bản vi tính văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ: 10.000.000 VND đến 12.000.000 VND + Thưởng Doanh thu cá nhân + Thưởng khác (tùy theo năng lực, kinh nghiệm, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn).

Được ký HĐLĐ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Làm việc tại môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Lộ trình thăng tiến và cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch, được tạo điều kiện tối đa để phát huy khả năng; được xét tăng lương 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

