Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên xuống khuôn sản phẩm, thử khuôn sản phẩm mới.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật các máy.

- Bảo trì khuôn, máy móc thiết bị.

- Khi phát hiện lỗi phải chỉnh máy và khuôn để sản phẩm hoàn thiện không bị lỗi

- Thực hiện báo cáo hàng ngày.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh theo phân công đảm nhiệm máy tại xưởng sản xuất, hàng không đạt chất lượng yêu cầu trong quá trình sản xuất

- Chịu trách nhiệm kiểm soát phế phẩm sản xuất của các máy đảm nhiệm.

- Công việc cụ thể trao đổi thêm qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 kinh nghiệm trong ngành sản xuất

- Tốt nghiệp ngành điện , tự động hóa

- Am hiểu máy móc thiết bị ngành nhựa

- Trung thực, chịu khó trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có các kĩ năng quản lý con người và công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngại khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Thưởng:

+ Thưởng chuyên cần

+ Thưởng các ngày Lễ, Tết lớn trong năm: 01/01, 30/04 và 01/05, 02/09

+ Thưởng cuối năm (tùy thuộc vào kết quả làm việc trong năm): lương tháng 13

- Phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác

+ Du lịch hàng năm : Cơ hội đi du lịch miễn phí cùng công ty 1 năm/lần.

+ Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

+ Quà tặng cá nhân nhân dịp sinh nhật, Tết Trung thu, ...

+ Được bố trí bàn làm việc, các công cụ, dụng cụ hỗ trợ cho cần thiết cho thực hiện tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin