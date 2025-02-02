Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hòa Mạc, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Ghi chép, trình bày số liệu kế toán một cách chính xác, tuân thủ các quy định thuế và luật kế toán.
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong quá trình ra quyết định.
Tính toán và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật
Rà soát các tài liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ.
Phân tích báo cáo tài chính để xác định xu hướng và cải thiện hiệu suất.
Chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Tham gia kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc có chứng chỉ kế toán tương đương.
Có kinh nghiệm về kế toán nội bộ, kế toán thuế và quyết toán thuế.
Có hiểu biết tốt về các nguyên tắc kế toán, quy định thuế và luật kế toán.
Kỹ năng phân tích tổng hợp và tư duy logic tốt.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel và các phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và tuân thủ thời hạn.

Tại Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và đào tạo nâng cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Các hoạt động ngoại khóa và team building.
Lương tháng 13
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, sự kiện ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải

Công ty CP Xây dựng thương mại Tuấn Hải

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

