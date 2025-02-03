Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định - Hà Nam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kế toán.

Tổ chức, triển khai và giám sát các quy trình, nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Làm việc và phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề tài chính, thuế phát sinh.

Kiểm tra và nộp hồ sơ kê khai thuế hàng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính cuối năm.

Lập Báo cáo phòng kế toán hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc.

Lập các báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm để trình bày trước Ban Tổng Giám đốc.

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Trên 35 tuổi.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng và ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Thành thạo MS Office (Word, Excel), sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.

Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là quyết toán thuế, báo cáo tài chính.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, có trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 20 - 25 triệu VNĐ/tháng (có thể thỏa thuận).

Được đóng bảo hiểm theo quy định của công ty.

Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN

