Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Yu Won Nrt làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Ngã 5, Xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Phụ trách về hoàn thành toàn bộ công việc kế toán, thuế, báo cáo tài chính năm

- Quản lý nghiệp vụ thu chi của công ty, lập biểu báo cáo tài chính, quản lý danh sách tài sản

- Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, đưảna các hướng có thể giảm chi phí giá thành

- Có khả năng xây dựng, thực hiện, cải thiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán, tài chính mang lại hiệu quả công việc

- Phối hợp thực hiện các công việc cùng các bộ phận khác

- Thưc hiện giao dịch tín dụng với ngân hàng

- Hoàn thành các yêu cầu khác cả cấp trên...

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng

- Có 5 năm kinh nghiệm liên quan đến nghiệp vụ thuế hoặc 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty nước ngoài

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Yu Won Nrt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực

- Phụ cấp chuyên cần, đời sống, trách nhiệm, ngoại ngữ

- Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN theo quy định

- Thưởng các dịp lễ Tết. Tết âm lịch, Tết dương lịch ,30/04,01/05,... 8:00-17:00 + tăng ca ( thử việc 1 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yu Won Nrt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin