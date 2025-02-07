Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Yu Won Nrt làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Yu Won Nrt
- Hà Nam:
- Ngã 5, Xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Phụ trách về hoàn thành toàn bộ công việc kế toán, thuế, báo cáo tài chính năm
- Quản lý nghiệp vụ thu chi của công ty, lập biểu báo cáo tài chính, quản lý danh sách tài sản
- Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, đưảna các hướng có thể giảm chi phí giá thành
- Có khả năng xây dựng, thực hiện, cải thiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán, tài chính mang lại hiệu quả công việc
- Phối hợp thực hiện các công việc cùng các bộ phận khác
- Thưc hiện giao dịch tín dụng với ngân hàng
- Hoàn thành các yêu cầu khác cả cấp trên...
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 5 năm kinh nghiệm liên quan đến nghiệp vụ thuế hoặc 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty nước ngoài
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Yu Won Nrt Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp chuyên cần, đời sống, trách nhiệm, ngoại ngữ
- Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN theo quy định
- Thưởng các dịp lễ Tết. Tết âm lịch, Tết dương lịch ,30/04,01/05,... 8:00-17:00 + tăng ca ( thử việc 1 tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yu Won Nrt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
