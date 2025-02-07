Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu đô thị Liêm Chính

- Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Tổ chức công tác kế toán cho các đơn vị thành viên
- Soát xét báo cáo tài chính/ quản trị tháng/quý/năm của các đơn vị thành viên;
- Phân tích báo cáo tài chính các đơn vị từ đó đưa ra các kết luận, tham mưu cho Ban lãnh đạo đưa ra các kết luận về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Am hiểu về quy định chính sách, nghiệp vụ liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam, Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan...
2. Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương làm việc về kế toán trưởng ưu tiên từng làm kế toán trưởng cho công ty chuyên khai thác, chế biến khoáng sản, Vật liệu xây dựng
=> Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, đầu tư...

Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/đãi ngộ: Từ 18.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp......
- Được tham gia các hoạt động của Tổng công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues......
- Các chế độ BHXH, phép, nâng lương linh hoạt và các phúc lợi khác theo quy định pháp luật lao động và quy chế của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Liêm Chính - Phường Liêm Chính - TP Phủ Lý - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

