Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần xây dựng TAS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Hưng Yên - Hà Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Giám sát và quản lý tổ đội thi công ở hiện trường và nhà thầu phụ (nếu có) để đảm bảo công việc được thực hiện theo tiêu chí kỹ thuật của dự án và chất lượng công trình.

Thưc hiện công việc theo tiến độ ngày, tiến độ tuần.

Lập báo cáo ngày và báo cáo tuần kèm theo hình ảnh (nếu có).

4. Lập hồ sơ nghiệm thu với thầu chính hoặc tư vấn (nếu có)

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3-5 năm kinh nghiệm

Có kỹ năng về kết cấu và hoàn thiện cho nhà xưởng và văn phòng

Có kỹ năng về sử dụng phần mềm office, làm báo cáo là một lợi thế

Có kinh nghiệm tham gia dự án Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16.000.000-20.000.000/Tháng

Phụ cấp: công ty bố trí việc ăn ở khi làm việc tại công trường;

Chế độ tăng lương: theo quy định của công ty;

Thử việc 2 tháng, 85% lương.

Tháng lương thứ 13

Theo % lợi nhuận dự án

Thưởng các ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS

