Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần xây dựng TAS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh
- Hưng Yên
- Hà Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Giám sát và quản lý tổ đội thi công ở hiện trường và nhà thầu phụ (nếu có) để đảm bảo công việc được thực hiện theo tiêu chí kỹ thuật của dự án và chất lượng công trình.
Thưc hiện công việc theo tiến độ ngày, tiến độ tuần.
Lập báo cáo ngày và báo cáo tuần kèm theo hình ảnh (nếu có).
4. Lập hồ sơ nghiệm thu với thầu chính hoặc tư vấn (nếu có)
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3-5 năm kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 16.000.000-20.000.000/Tháng
Phụ cấp: công ty bố trí việc ăn ở khi làm việc tại công trường;
Chế độ tăng lương: theo quy định của công ty;
Thử việc 2 tháng, 85% lương.
Tháng lương thứ 13
Theo % lợi nhuận dự án
Thưởng các ngày lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng TAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
