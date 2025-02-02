Tuyển Nhân viên Tư vấn HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
- Hà Nội:
- Công ty cung cấp đồng phục và thiết bị máy tính phục vụ công việc.
- Học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm.
- Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
- Chế độ bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho cá nhân và người thân.
- Chính sách xét tăng lương và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế Công ty., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xử lý các thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũ , duy trì và phát triển nguồn khách hàng mới.
Thực hiện các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm trong ca làm việc (nếu có).
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh và tiếng Anh,...
Có tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.
Chịu được áp lực cao và đặc biệt thích làm trong môi trường giáo dục.
Có thể làm việc luân phiên theo ca.
Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
