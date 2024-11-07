Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 63 - 75 Triệu

Mức lương 63 - 75 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 228 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7 - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 63 - 75 Triệu

Tiến hành chuẩn bị sơ chế, tẩm ướp gà theo sự sắp xếp của cấp quản lý

Bảo đảm món ăn được chế biến theo đúng quy trình và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp VSATTP

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho toàn bộ khu vực bếp, CCDC, trang thiết bị bếp, thùng rác,...

Báo cáo những phát sinh trong quá trình hoạt động cho cấp quản lý

Thực hiện đầy đủ theo quy trình nhà hàng và nội quy công ty

Với Mức Lương 63 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Ý thức trách nhiệm cao

Trung thực và đạo đức

Sức khỏe tốt

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng lương 100% lương chính thức

Cơ hội trải nghiệm làm việc trong môi trường Dịch vụ - Ẩm thực - Nhà hàng

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài

Thu nhập hấp dẫn, ổn định và đầy đủ theo Luật lao động

Phụ cấp cơm & phí gửi xe

Lễ Tết x 4, Thưởng Tết Tháng 13, chế độ thâm niên

Lộ trình đào tạo & thăng tiến rõ ràng, công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin