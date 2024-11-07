Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 63 - 75 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Phụ bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
63 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 228 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM, Quận 7

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 63 - 75 Triệu

Tiến hành chuẩn bị sơ chế, tẩm ướp gà theo sự sắp xếp của cấp quản lý
Bảo đảm món ăn được chế biến theo đúng quy trình và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp VSATTP
Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho toàn bộ khu vực bếp, CCDC, trang thiết bị bếp, thùng rác,...
Báo cáo những phát sinh trong quá trình hoạt động cho cấp quản lý
Thực hiện đầy đủ theo quy trình nhà hàng và nội quy công ty

Với Mức Lương 63 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Ý thức trách nhiệm cao
Trung thực và đạo đức
Sức khỏe tốt
Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng lương 100% lương chính thức
Cơ hội trải nghiệm làm việc trong môi trường Dịch vụ - Ẩm thực - Nhà hàng
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và cơ hội phát triển lâu dài
Thu nhập hấp dẫn, ổn định và đầy đủ theo Luật lao động
Phụ cấp cơm & phí gửi xe
Lễ Tết x 4, Thưởng Tết Tháng 13, chế độ thâm niên
Lộ trình đào tạo & thăng tiến rõ ràng, công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

