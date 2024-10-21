Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32
- 34 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 (kế bên Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Chuẩn bị công cụ chế biến món ăn
Sơ chế các nguyên vật liệu rau củ để chế biến món ăn
Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức hoặc chỉ đạo của đầu bếp
Hỗ trợ bếp chính trong việc chế biến món ăn
Chuẩn bị công cụ chế biến món ăn
Sơ chế các nguyên vật liệu rau củ để chế biến món ăn
Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức hoặc chỉ đạo của đầu bếp
Hỗ trợ bếp chính trong việc chế biến món ăn
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng chăm chỉ, nhanh nhẹn Chịu học hỏi Ưu tiên: cố kinh nghiệm về bếp (rau củ quả)
Siêng năng chăm chỉ, nhanh nhẹn
Chịu học hỏi
Ưu tiên: cố kinh nghiệm về bếp (rau củ quả)
Siêng năng chăm chỉ, nhanh nhẹn
Chịu học hỏi
Ưu tiên: cố kinh nghiệm về bếp (rau củ quả)
Tại CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc mỗi tháng Tham gia BHXH Bao cơm trong ca làm Môi trường nhà hàng sang trọng, chuyên hải sản, hàng khủng, độc lạ, bếp nhật,.. Cơ hội làm việc, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ đầu bếp nhiều kinh nghiệm Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn
Thưởng hiệu quả công việc mỗi tháng
Tham gia BHXH
Bao cơm trong ca làm
Môi trường nhà hàng sang trọng, chuyên hải sản, hàng khủng, độc lạ, bếp nhật,..
Cơ hội làm việc, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ đầu bếp nhiều kinh nghiệm
Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn
Thưởng hiệu quả công việc mỗi tháng
Tham gia BHXH
Bao cơm trong ca làm
Môi trường nhà hàng sang trọng, chuyên hải sản, hàng khủng, độc lạ, bếp nhật,..
Cơ hội làm việc, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ đầu bếp nhiều kinh nghiệm
Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI