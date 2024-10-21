Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 - 34 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 (kế bên Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Chuẩn bị công cụ chế biến món ăn Sơ chế các nguyên vật liệu rau củ để chế biến món ăn Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức hoặc chỉ đạo của đầu bếp Hỗ trợ bếp chính trong việc chế biến món ăn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng chăm chỉ, nhanh nhẹn Chịu học hỏi Ưu tiên: cố kinh nghiệm về bếp (rau củ quả)

Tại CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc mỗi tháng Tham gia BHXH Bao cơm trong ca làm Môi trường nhà hàng sang trọng, chuyên hải sản, hàng khủng, độc lạ, bếp nhật,.. Cơ hội làm việc, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ đầu bếp nhiều kinh nghiệm Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH BẾN THÀNH XƯA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin