Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
- Hồ Chí Minh: 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xác định tổng mức đầu tư sơ bộ: Dựa trên ý tưởng thiết kế, quy mô và công suất dự kiến của công trình để ước tính tổng chi phí đầu tư.
• Lập khái toán công trình được xác định dựa trên các dự án tương tự đã thực hiện hoặc các tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước ban hành.
• Phân tích hiệu quả đầu tư: Đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án, bao gồm phân tích dòng tiền, thời gian hoàn vốn và tỷ suất lợi nhuận nội bộ.
• Xác định các rủi ro tài chính có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.
• Lập báo cáo khái toán:
• Đề xuất các phương án đầu tư tối ưu cho chủ đầu tư.
• Kiểm soát chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng công trình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: ≥5 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia ít nhất 03 dự án Xây dựng với vai trò chuyên viên khái toán
• Khả năng đọc, hiểu bản vẽ, tài liệu Kỹ thuật, bóc tách khối lượng,…
Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
