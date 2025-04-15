Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Xác định tổng mức đầu tư sơ bộ: Dựa trên ý tưởng thiết kế, quy mô và công suất dự kiến của công trình để ước tính tổng chi phí đầu tư.

• Lập khái toán công trình được xác định dựa trên các dự án tương tự đã thực hiện hoặc các tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước ban hành.

• Phân tích hiệu quả đầu tư: Đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án, bao gồm phân tích dòng tiền, thời gian hoàn vốn và tỷ suất lợi nhuận nội bộ.

• Xác định các rủi ro tài chính có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

• Lập báo cáo khái toán:

• Đề xuất các phương án đầu tư tối ưu cho chủ đầu tư.

• Kiểm soát chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng công trình.