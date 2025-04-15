Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ và trực quan hóa dữ liệu bằng Power Apps và Power Automate.

Giao tiếp với bộ phận kinh doanh và người dùng để hiểu nhu cầu, thiết kế và thử nghiệm các giải pháp, đồng thời cung cấp đào tạo và hỗ trợ.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình, đồng thời tối ưu hóa và cải thiện dựa trên phản hồi của người dùng và những thay đổi trong kinh doanh.

Hoàn thành nhiệm vụ phát triển đúng thời hạn và chất lượng cao.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin…

Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Anh.

Ít nhất 3năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc phát triểntrở lên.

Quen thuộc với các tương tác front-end và back-end và có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống back-end.

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh