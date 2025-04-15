Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ và trực quan hóa dữ liệu bằng Power Apps và Power Automate.
Giao tiếp với bộ phận kinh doanh và người dùng để hiểu nhu cầu, thiết kế và thử nghiệm các giải pháp, đồng thời cung cấp đào tạo và hỗ trợ.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình, đồng thời tối ưu hóa và cải thiện dựa trên phản hồi của người dùng và những thay đổi trong kinh doanh.
Hoàn thành nhiệm vụ phát triển đúng thời hạn và chất lượng cao.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin…
Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Anh.
Ít nhất 3năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc phát triểntrở lên.
Quen thuộc với các tương tác front-end và back-end và có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống back-end.
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường DC, KCN Bàu Bàng, X.Lai Uyên, H.Bàu Bàng, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

