Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ và trực quan hóa dữ liệu bằng Power Apps và Power Automate.
Giao tiếp với bộ phận kinh doanh và người dùng để hiểu nhu cầu, thiết kế và thử nghiệm các giải pháp, đồng thời cung cấp đào tạo và hỗ trợ.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình, đồng thời tối ưu hóa và cải thiện dựa trên phản hồi của người dùng và những thay đổi trong kinh doanh.
Hoàn thành nhiệm vụ phát triển đúng thời hạn và chất lượng cao.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin…
Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Anh.
Ít nhất 3năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc phát triểntrở lên.
Quen thuộc với các tương tác front-end và back-end và có thể tích hợp liền mạch với các hệ thống back-end.
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
