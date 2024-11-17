Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58B Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thuyết phục các KOL/KOC bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn TMĐT làm Đại lý/CTV bán sản phẩm của Công ty.

Chăm sóc khách hàng/Đại lý/CTV. Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của khách hàng/Đại lý/CTV.

Hỗ trợ, chăm sóc hệ thống đại lý/CTV trong việc bán sản phẩm của Công ty cũng như truyền thông các chương trình sự kiện của Công ty đến toàn bộ hệ thống Đại lý/CTV.

Trực và đăng bài trên fanpage, tictok, shope... của Công ty, phản hồi các tương tác của khách hàng, tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng và CTV.

Hỗ trợ bộ phận Marketing/văn phòng trong các công việc liên quan...

Yêu Cầu Công Việc

Hiểu biết tốt và có kỹ năng sử dụng, tìm kiếm trên các nền tảng mảng xã hội Facebook, tictok, youtobe, zalo... và các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm, đánh giá và tuyển chọn, thuyết phục các KOC, các cá nhân có kênh bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội nhận bán sản phẩm cho Công ty.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin và thuyết phục khách hàng/đại lý/CTV

Có kỹ năng viết content phù hợp su thế và tính năng, công dụng của sản phẩm Công ty kinh doanh.

Tại Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn không hạn chế bao gồm lương cứng và thưởng doanh số của các KOL/KOC.

Ký hợp đồng lao động chính thức, đóng BUHX, BHYT, BHTN theo luật định

Các chế độ nghỉ phép, lương tháng 13 theo luật LĐ

Được mua cổ phần ưu đãi nếu gắn bó lâu dài với Công ty.

