Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58B Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thuyết phục các KOL/KOC bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn TMĐT làm Đại lý/CTV bán sản phẩm của Công ty.
Chăm sóc khách hàng/Đại lý/CTV. Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của khách hàng/Đại lý/CTV.
Hỗ trợ, chăm sóc hệ thống đại lý/CTV trong việc bán sản phẩm của Công ty cũng như truyền thông các chương trình sự kiện của Công ty đến toàn bộ hệ thống Đại lý/CTV.
Trực và đăng bài trên fanpage, tictok, shope... của Công ty, phản hồi các tương tác của khách hàng, tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng và CTV.
Hỗ trợ bộ phận Marketing/văn phòng trong các công việc liên quan...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết tốt và có kỹ năng sử dụng, tìm kiếm trên các nền tảng mảng xã hội Facebook, tictok, youtobe, zalo... và các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm, đánh giá và tuyển chọn, thuyết phục các KOC, các cá nhân có kênh bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội nhận bán sản phẩm cho Công ty.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin và thuyết phục khách hàng/đại lý/CTV
Có kỹ năng viết content phù hợp su thế và tính năng, công dụng của sản phẩm Công ty kinh doanh.

Tại Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn không hạn chế bao gồm lương cứng và thưởng doanh số của các KOL/KOC.
Ký hợp đồng lao động chính thức, đóng BUHX, BHYT, BHTN theo luật định
Các chế độ nghỉ phép, lương tháng 13 theo luật LĐ
Được mua cổ phần ưu đãi nếu gắn bó lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh

Công ty CP Kỹ Nghệ Thành Phố Xanh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58B Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

