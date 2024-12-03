Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trả lời tin nhắn khách hàng trên các kênh bán

Theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn và chính xác.

Xử lý khiếu nại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Tư vấn và chốt đơn hàng, đảm bảo doanh số và mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, kiên nhẫn và thân thiện.

Sử dụng thành thạo các công cụ nhắn tin và quản lý đơn hàng (như Excel, CRM, Shopee Manager,...).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc bán hàng là một lợi thế.

Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10,000,000-15,000,000 bao gồm Lương cứng: 6.500.000 + 1% Hoa hồng Doanh thu Chốt đơn

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề và sử dụng công cụ quản lý.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, Tết, bảo hiểm,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.