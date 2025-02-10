Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Bất động sản Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng, mở rộng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng với dịch vụ công ty.

- Chuyển tiếp thông tin đến các phòng ban liên quan để xử lý sự cố kịp thời.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng tiện ích, dịch vụ của tòa nhà và đảm bảo tuân thủ nội quy.

- Quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi sự vụ để giải quyết triệt để.

Phiên dịch/Thông dịch giữa sales, khách hàng và chủ nhà khi cần thiết.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên nữ có kinh nghiệm quản lý dịch vụ tại khách sạn hoặc tòa nhà cho thuê.

- Tiếng Nhật trình độ N3 trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và chủ động khi làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Bất động sản Đại Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 – 12 triệu/tháng + phụ cấp hấp dẫn.

- Thưởng tháng lương 13 theo quy định.

- Xét tăng lương định kỳ.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, sáng tạo.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được đào tạo và rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và quản lý công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Bất động sản Đại Lợi

