Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R6 Trung tâm thương mại Royal City - 72A Nguyễn Trãi - Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện hữu để duy trì đơn hàng trên data có sẵn (data là những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm)

Liên hệ hỏi thăm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, khai thác nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng

Lên đơn hàng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Trình độ đào tạo: Không yêu cầu

Có laptop cá nhân

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu công việc

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 đến 20.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng từ 6.000.000 - 12.00.000VNĐ + thưởng doanh số+ thưởng nóng hàng ngày) (Thoả thuận khi phỏng vấn);

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định;

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Lương tháng 13, thưởng lễ tết (8/3, 30/4- 1/5, 2/9, 20/10, tết dương...) đầy đủ

Sinh nhật hiếu hỉ Công ty đều quan tâm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...

Đồng nghiệp vui tính, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH

