Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: R6 Trung tâm thương mại Royal City
- 72A Nguyễn Trãi
- Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chăm sóc khách hàng hiện hữu để duy trì đơn hàng trên data có sẵn (data là những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm)
data có sẵn
Liên hệ hỏi thăm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, khai thác nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng
Lên đơn hàng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đào tạo: Không yêu cầu
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu công việc
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu công việc
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 đến 20.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng từ 6.000.000 - 12.00.000VNĐ + thưởng doanh số+ thưởng nóng hàng ngày) (Thoả thuận khi phỏng vấn);
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định;
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Lương tháng 13, thưởng lễ tết (8/3, 30/4- 1/5, 2/9, 20/10, tết dương...) đầy đủ
Sinh nhật hiếu hỉ Công ty đều quan tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định;
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Lương tháng 13, thưởng lễ tết (8/3, 30/4- 1/5, 2/9, 20/10, tết dương...) đầy đủ
Sinh nhật hiếu hỉ Công ty đều quan tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI