Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Gọi điện: Chăm sóc khách hàng sau phẫu thuật/ liệu trình theo lịch.
- Thống kê, báo cáo liên quan tới chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của công ty.
- Giới thiệu khách hàng về các dịch vụ, mời khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ miễn phí.
- Trực page , gọi diện tư vấn công nghệ cao cho khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn khách hàng lĩnh vực thẩm mỹ, y khoa.
- Giao tiếp khéo léo
- Khả năng nói lưu loát, không nói giọng địa phương
- Ngoại hình ưa nhìn
- Chăm chỉ, cầu tiến
- Giao tiếp khéo léo
- Khả năng nói lưu loát, không nói giọng địa phương
- Ngoại hình ưa nhìn
- Chăm chỉ, cầu tiến
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lương: 7 Tr - 10 Tr
Được tham gia BHXH, các chế độ thưởng lễ tết,..
Lương: 7 Tr - 10 Tr
Được tham gia BHXH, các chế độ thưởng lễ tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
