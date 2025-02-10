Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Gọi điện: Chăm sóc khách hàng sau phẫu thuật/ liệu trình theo lịch.

- Thống kê, báo cáo liên quan tới chất lượng dịch vụ theo yêu cầu của công ty.

- Giới thiệu khách hàng về các dịch vụ, mời khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ miễn phí.

- Trực page , gọi diện tư vấn công nghệ cao cho khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn khách hàng lĩnh vực thẩm mỹ, y khoa.

- Giao tiếp khéo léo

- Khả năng nói lưu loát, không nói giọng địa phương

- Ngoại hình ưa nhìn

- Chăm chỉ, cầu tiến

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Lương: 7 Tr - 10 Tr

Được tham gia BHXH, các chế độ thưởng lễ tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin