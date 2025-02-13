Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại MYGYM CIPUTRA
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ● Lương cứng từ 7.000.000đ
- 10.000.000đ (Mức lương thay đổi tùy theo năng lực ứng viên) + Lương Hoa Hồng. THU NHẬP TỪ 15
- 20.00.000đ. ● Hưởng 2%
- 5% hoa hồng từ doanh thu và chăm sóc khách hàng. ● Có tháng lương thứ 13 ● Có thưởng trong các dịp lễ tết. ● BHXH và quy chế nghỉ phép theo quy định nhà nước. ● Du lịch, vui chơi cùng công ty hàng năm. ● Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp., Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
● Tư vấn khóa học
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Từ 6 tháng kinh nghiệm tư vấn, CSKH...
Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA
