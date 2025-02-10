Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Xử lý phản hồi của khách hàng

- Chăm sóc khách hàng trên Fanpage, website

- Tiếp nhận & chăm sóc các khách hàng trên 2 kênh Hotline

- Phân loại nhóm Khách hàng theo nhu cầu & thói quen mua sắm

- Triển khai tin nhắn SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng theo từng ngày

- Đề xuất & triển khai các ý tưởng để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Phòng Marketing - CSKH & Phòng Kinh doanh

- Đóng góp ý kiến xây dựng kênh thông tin để Khách hàng có thể tiếp cận với sản phẩm, giá cả & dịch vụ đơn giản, tiện lợi nhất

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 - 28 tuổi

- Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Giọng nói dễ nghe, không ngọng, lắp, địa phương

- Có yêu thích & hiểu biết về lĩnh vực thực phẩm sạch

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý khiếu nại khách hàng

- Có kinh nghiệm bán hàng online, chăm sóc khách hàng, tổng đài là 1 lợi thế

Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 6.000.000 - 8.000.000 VND/tháng

- Bữa trưa có hoa quả ăn nhẹ, được cấp vé xe tháng

- Thử việc 01 tháng: Lương cứng 85% mức lương chính thức + KPI

- Giờ làm việc: 08h00 - 17h00 (nghỉ trưa 12h-13h00) từ T2-T6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng

- Làm việc trong môi trường vui vẻ, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân

- Phúc lợi: Tham gia BHXH sau thử việc, Lương thưởng tháng 13, lễ Tết, sinh nhật theo quy định và chính sách đãi ngộ của công ty

- Đặc biệt CBNV công ty sẽ được hưởng các chế độ phúc lời dành riêng cho nội bộ như: mua hàng với giá ưu đãi, trải nghiệm các sản phẩm mới, hoa quả ăn hàng ngày,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

