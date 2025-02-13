Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Khảo sát khách hàng:

– Gọi điện, gặp mặt khảo sát sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ Systech

– Làm báo cáo tổng hợp, đưa ra yêu cầu cải tiến của các bộ phận theo nhu cầu của khách hàng

2. Chăm sóc khách hàng:

– Tổ chức các chương trình CSKH đặc biệt

– Lựa chọn quà tặng nhân ngày lễ tặng khách hàng

3. Xử lý khiếu nại

– Tiếp nhận khiếu nại từ nội bộ

– Tổ chức họp xử lý khiếu nại

– Theo dõi quá trình xử lý theo kế hoạch

– Cập nhật thông tin lên hệ thống

4. Tham gia tổ chức chương trình đào tạo nội bộ cho kinh doanh

5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ QLTT

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing và các chuyên ngành có liên quan...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khách hàng: chăm sóc khách hàng, Sales, Telesales, Telemarketing...

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, giao tiếp tốt và tư duy logic tốt

Tiếng anh đọc hiểu cơ bản

Thành thạo Excel

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12.000.000 – 15.000.000 vnd/tháng + thưởng tháng + Phụ cấp ăn trưa, thâm niên

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI care), bảo hiểm nhân thọ theo quy định của Công ty

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ nghỉ mát 1 năm/lần, được tham gia các chương trình teambuilding.

Thưởng tết: 2-4 tháng lương

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Tăng lương định kỳ hàng năm

Địa chỉ làm việc: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin