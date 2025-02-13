Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Khảo sát khách hàng:
– Gọi điện, gặp mặt khảo sát sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ Systech
– Làm báo cáo tổng hợp, đưa ra yêu cầu cải tiến của các bộ phận theo nhu cầu của khách hàng
2. Chăm sóc khách hàng:
– Tổ chức các chương trình CSKH đặc biệt
– Lựa chọn quà tặng nhân ngày lễ tặng khách hàng
3. Xử lý khiếu nại
– Tiếp nhận khiếu nại từ nội bộ
– Tổ chức họp xử lý khiếu nại
– Theo dõi quá trình xử lý theo kế hoạch
– Cập nhật thông tin lên hệ thống
4. Tham gia tổ chức chương trình đào tạo nội bộ cho kinh doanh
5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ QLTT
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khách hàng: chăm sóc khách hàng, Sales, Telesales, Telemarketing...
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, giao tiếp tốt và tư duy logic tốt
Tiếng anh đọc hiểu cơ bản
Thành thạo Excel
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI care), bảo hiểm nhân thọ theo quy định của Công ty
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chế độ nghỉ mát 1 năm/lần, được tham gia các chương trình teambuilding.
Thưởng tết: 2-4 tháng lương
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Tăng lương định kỳ hàng năm
Địa chỉ làm việc: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 (hàng tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI