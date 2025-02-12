Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V4.4

- 3, Homecity, 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng sử dụng ứng dụng e-commerce qua kênh Chat, email tickets, meeting calls, webinar (sử dụng tiếng Anh).
Nhận diện, chuyển đổi và nuôi dưỡng tập khách VIP
Phối hợp với các thành viên trong team support, team developer, và team product để phân tích và điều chỉnh phát triển giải pháp phù hợp cho các vấn đề của khách hàng.
Xử lý khiếu nại, giải quyết những tình huống tiêu cực
Chuẩn bị nội dung (FAQs, introduction, video ideas...) cung cấp thông tin hữu ích để nuôi dưỡng, giữ chân, tạo extra value cho khách hàng
Nghiên cứu chân dung khách hàng, từ đó thiết kế kịch bản giao tiếp hỗ trợ cá nhân hóa cho các đối tượng khách hàng khác nhau
Đưa ra ý tưởng để luôn cải tiến vận hành team support và quy trình chăm sóc khách hàng
Thu thập feedback, case study, testimonial... để hỗ trợ marketing và branding

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt ở cả 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking, và Writing (6.5 IELTS trở lên hoặc tương đương)
Cẩn thận, tỉ mỉ
Khả năng làm việc độc lập và ứng biến tốt
Có trách nhiệm & tính chủ động trong công việc
Bình tĩnh xử lý những khách hàng khó tính
Không bắt buộc nhưng ưu tiên những ứng viên:
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và làm việc trên các ứng dụng hỗ trợ khách hàng web-based (Zendesk, Crisp, Freshdesk...)
- Có hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử nói chung (Shopify, Magento, WooCommerce,...) và nền tảng Shopify nói riêng
- Có hiểu biết về marketing, SEO và các dịch vụ của Google

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 (tùy kinh nghiệm và trao đổi khi phỏng vấn)
Review lương 2 lần/năm
Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các bảo hiểm, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tài trợ tham gia lớp học nhảy Zumba với huấn luyện viên 4 sao
Được tài trợ tham gia lớp học Gym/tập cơ với huấn luyện viên 4 sao
Tea-break các buổi chiều cùng công ty
Được tham gia chương trình học tập của công ty về thương mại điện tử, UX/UI, chăm sóc khách hàng, growth mindset,...
Du lịch 1 lần/năm, và các hoạt động dã ngoại, teambuilding định kỳ khác
Đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung sáng tạo nhiệt huyết với công việc, là môi trường để bạn học hỏi và hoàn thiện kĩ năng
Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: V4.4-3 – Tòa nhà Home City – 177 Trung Kính – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

