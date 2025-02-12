Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V4.4 - 3, Homecity, 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng sử dụng ứng dụng e-commerce qua kênh Chat, email tickets, meeting calls, webinar (sử dụng tiếng Anh).

Nhận diện, chuyển đổi và nuôi dưỡng tập khách VIP

Phối hợp với các thành viên trong team support, team developer, và team product để phân tích và điều chỉnh phát triển giải pháp phù hợp cho các vấn đề của khách hàng.

Xử lý khiếu nại, giải quyết những tình huống tiêu cực

Chuẩn bị nội dung (FAQs, introduction, video ideas...) cung cấp thông tin hữu ích để nuôi dưỡng, giữ chân, tạo extra value cho khách hàng

Nghiên cứu chân dung khách hàng, từ đó thiết kế kịch bản giao tiếp hỗ trợ cá nhân hóa cho các đối tượng khách hàng khác nhau

Đưa ra ý tưởng để luôn cải tiến vận hành team support và quy trình chăm sóc khách hàng

Thu thập feedback, case study, testimonial... để hỗ trợ marketing và branding

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt ở cả 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking, và Writing (6.5 IELTS trở lên hoặc tương đương)

Cẩn thận, tỉ mỉ

Khả năng làm việc độc lập và ứng biến tốt

Có trách nhiệm & tính chủ động trong công việc

Bình tĩnh xử lý những khách hàng khó tính

Không bắt buộc nhưng ưu tiên những ứng viên:

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và làm việc trên các ứng dụng hỗ trợ khách hàng web-based (Zendesk, Crisp, Freshdesk...)

- Có hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử nói chung (Shopify, Magento, WooCommerce,...) và nền tảng Shopify nói riêng

- Có hiểu biết về marketing, SEO và các dịch vụ của Google

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 (tùy kinh nghiệm và trao đổi khi phỏng vấn)

Review lương 2 lần/năm

Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các bảo hiểm, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tài trợ tham gia lớp học nhảy Zumba với huấn luyện viên 4 sao

Được tài trợ tham gia lớp học Gym/tập cơ với huấn luyện viên 4 sao

Tea-break các buổi chiều cùng công ty

Được tham gia chương trình học tập của công ty về thương mại điện tử, UX/UI, chăm sóc khách hàng, growth mindset,...

Du lịch 1 lần/năm, và các hoạt động dã ngoại, teambuilding định kỳ khác

Đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung sáng tạo nhiệt huyết với công việc, là môi trường để bạn học hỏi và hoàn thiện kĩ năng

Sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus

