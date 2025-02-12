Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc, xử lý các yêu cầu của khách hàng thị trường quốc tế cho dòng sản phẩm Mỹ Phẩm Thiên Nhiên. Đảm bảo mức độ hài lòng và thúc đẩy doanh thu từ khách hàng cũ.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng bằng tiếng Anh qua các kênh (email, chat, điện thoại)

Tạo và xử lý ticket yêu cầu cho các bộ phận liên quan

Theo dõi trạng thái vận chuyển và cập nhật thường xuyên cho khách hàng

Xử lý khiếu nại và báo cáo lên cấp cao hơn khi cần thiết

Chăm sóc khách hàng theo kịch bản để tạo ra doanh thu từ khách hàng đã mua hàng

Góp ý, đề xuất chỉnh sửa kịch bản để

Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề của khách hàng

Lập báo cáo hàng ngày/tuần về hoạt động chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (cả viết và nói)

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, ưu tiên có kinh nghiệm TMĐT hoặc logistics

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm CSKH

Khả năng xử lý vấn đề và đa nhiệm tốt

Tỉ mỉ, có kỹ năng ghi chép tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý tình huống khó khăn chuyên nghiệp

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ticket

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15 triệu/tháng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ

- Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khoẻ TMcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

