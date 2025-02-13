Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và giải đáp thông tin/câu hỏi/thắc mắc/than phiền/đề nghị của Phụ huynh nội bộ;
- Hỗ trợ Phụ huynh hoàn thành các thủ tục tại trường trong suốt quá trình trẻ theo học;
- Hướng dẫn, hỗ trợ Phụ huynh nội bộ sử dụng ứng dụng SSM;
- Đón tiếp phụ huynh hàng ngày, hỗ trợ PH về công tác: chỉnh giao diện check camera, gửi đồ,
ủy quyền thuốc, thuốc, ... lên các lớp;
- Xác nhận với Phụ huynh nghỉ học hàng ngày, gọi điện chăm sóc Học sinh nghỉ học;
- Tiếp nhận và trả lời thông tin tới Phụ huynh qua hotline, email;
- Liên lạc với phụ huynh để giải quyết thủ tục bảo lưu, thôi học, học phí,..;
- Làm thẻ cho Phụ huynh đưa đón học sinh, thay đổi nhu cầu thẻ nếu phát sinh;
- Gửi thư thông báo cho Phụ huynh qua các kênh: email, SMS, SSM;
- Chăm sóc Phụ huynh học sinh từ khi nhập học đến khi thôi học, tốt nghiệp;
- Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công
ty, các đơn vị thanh/kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên;
- Các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên;
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Nhiệt tình, năng động;
- Khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt tốt; giao tiếp Tiếng Anh cơ bản;
- Kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 11 Khu dân cư Sao Đỏ, Anh Dũng 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

