Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận và giải đáp thông tin/câu hỏi/thắc mắc/than phiền/đề nghị của Phụ huynh nội bộ;

- Hỗ trợ Phụ huynh hoàn thành các thủ tục tại trường trong suốt quá trình trẻ theo học;

- Hướng dẫn, hỗ trợ Phụ huynh nội bộ sử dụng ứng dụng SSM;

- Đón tiếp phụ huynh hàng ngày, hỗ trợ PH về công tác: chỉnh giao diện check camera, gửi đồ,

ủy quyền thuốc, thuốc, ... lên các lớp;

- Xác nhận với Phụ huynh nghỉ học hàng ngày, gọi điện chăm sóc Học sinh nghỉ học;

- Tiếp nhận và trả lời thông tin tới Phụ huynh qua hotline, email;

- Liên lạc với phụ huynh để giải quyết thủ tục bảo lưu, thôi học, học phí,..;

- Làm thẻ cho Phụ huynh đưa đón học sinh, thay đổi nhu cầu thẻ nếu phát sinh;

- Gửi thư thông báo cho Phụ huynh qua các kênh: email, SMS, SSM;

- Chăm sóc Phụ huynh học sinh từ khi nhập học đến khi thôi học, tốt nghiệp;

- Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công

ty, các đơn vị thanh/kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên;

- Các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.