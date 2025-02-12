Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 21 , Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện hướng dẫn sử dụng, đồng hành khách trong quá trình khách sử dụng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau quá trình sử dụng sản phẩm

Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng sản phẩm của khách hàng

Tìm kiếm và mở rộng up sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng

Quản lý data và cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop

Không có kinh nghiệm được đào tạo 1:1

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế

Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15- 30 triệu ( lương cứng Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )

Theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm

Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL

