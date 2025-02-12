Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, vận chuyển containers nội địa phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hải quan
- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận, vận chuyển, hàng hóa XNK, dịch vụ Logistics
- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại.
- Theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trinh cung cấp dịch vụ.
- Kết hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả công việc
- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.
- Quảng bá thương hiệu, thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng.
- Lập kế hoạch, lộ trình phát triển sales theo từng giai đoạn.
- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại Học/Cao Đẳng liên quan về Logistics như Đại Học Ngoại thương; Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại; Đại Học Giao thông Vận tải, …
- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/ Logistics, marketing, sale.

Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)

Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

