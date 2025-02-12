Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, vận chuyển containers nội địa phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hải quan

- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận, vận chuyển, hàng hóa XNK, dịch vụ Logistics

- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại.

- Theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trinh cung cấp dịch vụ.

- Kết hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả công việc

- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.

- Quảng bá thương hiệu, thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng.

- Lập kế hoạch, lộ trình phát triển sales theo từng giai đoạn.

- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...

- Tốt nghiệp các trường Đại Học/Cao Đẳng liên quan về Logistics như Đại Học Ngoại thương; Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại; Đại Học Giao thông Vận tải, …

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/ Logistics, marketing, sale.

