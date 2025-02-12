Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)
- Hà Nội: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, vận chuyển containers nội địa phục vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hải quan
- Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận, vận chuyển, hàng hóa XNK, dịch vụ Logistics
- Phát triển mạng lưới khách hàng mới và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại.
- Theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trinh cung cấp dịch vụ.
- Kết hợp làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả công việc
- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.
- Quảng bá thương hiệu, thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng.
- Lập kế hoạch, lộ trình phát triển sales theo từng giai đoạn.
- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/ Logistics, marketing, sale.
Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ( VNT Logistics)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI