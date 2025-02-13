Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Định kỳ chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty về sản phẩm sữa hạt

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

- Muốn phát triển ở môi trường năng động.

- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Có Laptop để làm việc.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.

- Làm được full time

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5 - 7 triệu + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng

- Thử việc sau 1 tháng sẽ được đánh giá, xem xét và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.

- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.

- Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác.

- Nhận được sự hướng dẫn tận tình từ anh chị leader và các anh chị trong công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

- Teambuilding hàng quý hàng tháng, tiệc funny cuối tuần

