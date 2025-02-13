Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Định kỳ chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty về sản phẩm sữa hạt
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Muốn phát triển ở môi trường năng động.
- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có Laptop để làm việc.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.
- Làm được full time
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 5 - 7 triệu + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng
- Thử việc sau 1 tháng sẽ được đánh giá, xem xét và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác.
- Nhận được sự hướng dẫn tận tình từ anh chị leader và các anh chị trong công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Teambuilding hàng quý hàng tháng, tiệc funny cuối tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
