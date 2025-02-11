Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Công nghệ số Bình Minh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 phố Yên Lộ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm điện tử (Laptop, Camera, Thiết bị mạng WiFi...).

- Chăm sóc khách hàng trực tiếp tại cửa hàng, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, khiếu nại về bảo hành, lỗi máy, lỗi màn hình...

- Gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn, xác nhận mức độ hài lòng sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, hòa đồng với mọi người.

- Giọng nói dễ nghe (không nói ngọng, không sử dụng tiếng địa phương)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales/CSKH từ 3 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH Công nghệ số Bình Minh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau 6 tháng: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Được nhận quà tặng vào các dịp đặc biệt (8/3, 20/10, sinh nhật...).

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thường xuyên giao tiếp với khách hàng có dân trí cao.

- Chính sách đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân viên gắn bó lâu dài và có trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ số Bình Minh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin