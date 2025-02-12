Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 199 Đ. Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phản hồi và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng nước ngoài.
Phân tích, phân loại, tổng hợp các vấn đề trong công việc, báo cáo kịp thời cho trưởng phòng và đưa ra giải pháp.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm làm việc liên quan 1 năm
Đảm bảo 6 buổi/tuần, 1 buổi/ca, luân phiên ca theo sự sắp xếp của công ty. Giờ làm việc: ca sáng (9:00-18:00); ca chiều (15:00-24:00); ca đêm (24:00-9:00).
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 - 15 triệu
Thưởng +3% tổng hoa hồng công ty
Thưởng khách mới 40.000/khách
Thưởng lương tháng 13
Teambuiding
Du lịch hàng năm, liên hoan giữa các tháng
Công ty cung cấp điện thoại- máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
