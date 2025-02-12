Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 199 Đ. Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phản hồi và giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng nước ngoài.

Phân tích, phân loại, tổng hợp các vấn đề trong công việc, báo cáo kịp thời cho trưởng phòng và đưa ra giải pháp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Anh cơ bản

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm làm việc liên quan 1 năm

Đảm bảo 6 buổi/tuần, 1 buổi/ca, luân phiên ca theo sự sắp xếp của công ty. Giờ làm việc: ca sáng (9:00-18:00); ca chiều (15:00-24:00); ca đêm (24:00-9:00).

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 15 triệu

Thưởng +3% tổng hoa hồng công ty

Thưởng khách mới 40.000/khách

Thưởng lương tháng 13

Teambuiding

Du lịch hàng năm, liên hoan giữa các tháng

Công ty cung cấp điện thoại- máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ABO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.