Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

● Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, zalo, fanpage facebook

● Hỗ trợ khách hàng sau khi mua sản phẩm thành công: duyệt vào nhóm học, cấp mã khoá học, v.v...

● Không phải bán hàng, không áp doanh số

● Một số nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

● Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: thử việc 24k/h, chính thức 26k/1h + phụ cấp 200k + Thưởng (nếu có)

● Được trang bị thiết bị làm việc hiện đại

● Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc

● Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 1 năm 2 lần

● Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty

● Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến...

● Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY

