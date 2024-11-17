Tuyển Chăm sóc khách hàng Bora Store làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Bora Store
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Bora Store

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Bora Store

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bora Store, 01

- LK20B Khu Đô Thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tư vấn sản phẩm cho KH trên các nền tảng TMĐT Shopee, Tiktok, Lazada...
- Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh của KH sau khi đã mua hàng: hỗ trợ KH đổi/trả, trả lời review sản phẩm, xử lý khiếu nại Trả hàng/hoàn tiền...
- Phối hợp cùng các bộ phận khác tối ưu, cải thiện chất lượng dịch vụ dựa trên phản hồi trực tiếp của KH...
- Cam kết công việc đúng như mô tả, không sale, không áp doanh số.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (chưa lập gia đình): Trách nhiệm và sẵn sàng làm việc.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các sàn TMĐT.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ đc đào tạo tỉ mỉ từ đầu. Ưu tiên sinh viên các ngành TMĐT sắp ra trường và mong muốn làm việc trong lĩnh vực TMĐT.

Tại Bora Store Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được học hỏi và làm việc trực tiếp với TOP đầu ngành hàng Mẹ và Bé.
- Hưởng mức thu nhập hấp dẫn so với thị trường: từ 8-15 triệu/tháng.
- Chính sách BẢO HIỂM XÃ HỘI đầy đủ cho nhân viên Fulltime
- Thưởng định kỳ; thưởng Lễ/Tết...
- Hỗ trợ ăn trưa 35k/ngày.
- Cơ hội tăng thêm thu nhập cao nếu làm tăng ca theo giờ linh hoạt...
- Qui trình làm việc bài bản, khác biệt và chuyên nghiệp, chú trọng phát triển năng lực cá nhân.
- Môi trường làm việc đều là GenZ vui vẻ, lành mạnh, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bora Store

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bora Store

Bora Store

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: No 31 - LK21, khu đất dịch vụ Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

