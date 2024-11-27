Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 446 - 448 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tương tác, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng sau mua hàng;

- Chăm sóc khách hàng sinh nhật, khách hàng cũ,...;

- Tiếp nhận và giải đáp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và triệt để;

- Sẽ đến các cửa hàng khi có yêu cầu;

- Tư vấn các chương trình khuyến mãi, chương trình hậu mãi tại cửa hàng.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;

- Chịu học hỏi, chịu khó;

- Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên.

- Có khả năng xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5.010.000 VND;

- Thưởng KPIs: 2.000.000 VND;

- Thưởng doanh thu: Lên đến 5% (thưởng theo doanh thu thực tế x % hoa hồng tương ứng);

- Tổng thu nhập: trên 8.000.000 VND;

- Không áp doanh thu cá nhân;

- Phép năm, BHXH đầy đủ theo quy định Nhà Nước;

- Được tặng Bib tham gia các giải chạy mà nhân viên đăng ký.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

