Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 446

- 448 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tương tác, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng sau mua hàng;
- Chăm sóc khách hàng sinh nhật, khách hàng cũ,...;
- Tiếp nhận và giải đáp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và triệt để;
- Sẽ đến các cửa hàng khi có yêu cầu;
- Tư vấn các chương trình khuyến mãi, chương trình hậu mãi tại cửa hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;
- Chịu học hỏi, chịu khó;
- Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng từ 6 tháng trở lên.
- Có khả năng xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5.010.000 VND;
- Thưởng KPIs: 2.000.000 VND;
- Thưởng doanh thu: Lên đến 5% (thưởng theo doanh thu thực tế x % hoa hồng tương ứng);
- Tổng thu nhập: trên 8.000.000 VND;
- Không áp doanh thu cá nhân;
- Phép năm, BHXH đầy đủ theo quy định Nhà Nước;
- Được tặng Bib tham gia các giải chạy mà nhân viên đăng ký.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - 446- 448 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

