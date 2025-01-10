Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
- 10tr/tháng (Lương cứng) + % doanh thu (Lương cứng không phụ thuộc doanh số). Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật định (BHXH, BHYT,...) Thưởng doanh số. 12 ngày phép/năm, nghỉ Lễ Tết hàng năm theo quy định của nhà nước và công ty. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và gia đình, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể gắn kết. Được hướng dẫn hội nhập làm quen với công việc, được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao năng lực, được đào tạo về sản phẩm để giới thiệu cho khách, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm.
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, lịch học, học phí các khóa học.
Cập nhật các khóa học mới và các chương trình khác liên quan đến Scot English để thông báo với khách hàng.
Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ, data khách hàng để làm việc.
Làm việc tại Chi nhánh Quảng Yên - Quảng Ninh.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực giáo dục.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, kỹ năng xử lý tình huống.
Chăm chỉ, hoạt bát.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
