Tuyển Nhân Viên Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. Thực hiện kiểm tra và phân tích chất lượng sản phẩm. Báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: dưới 35 Kinh nghiệm: Có 1 -2 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng Tiếng Nhật: N3 trở lên Kỹ năng: Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel...)

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

