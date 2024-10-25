Tuyển Nhân Viên Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. Thực hiện kiểm tra và phân tích chất lượng sản phẩm. Báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng
Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định.
Thực hiện kiểm tra và phân tích chất lượng sản phẩm.
Báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: dưới 35 Kinh nghiệm: Có 1 -2 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng Tiếng Nhật: N3 trở lên Kỹ năng: Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel...)
Tuổi: dưới 35
Tuổi
Kinh nghiệm: Có 1 -2 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng
Kinh nghiệm:
Tiếng Nhật: N3 trở lên
Tiếng Nhật:
Kỹ năng: Biết sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel...)
Kỹ năng:

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp
Mức lương cạnh tranh
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 đường số 6, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

