Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty cổ phần Mihamex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty cổ phần Mihamex
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty cổ phần Mihamex

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty cổ phần Mihamex

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị trong nhà máy sản xuất
Kiểm tra định kỳ và đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị
Phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật của máy móc một cách nhanh chóng, hiệu quả
Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy móc, thiết bị
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ về quá trình bảo trì, sửa chữa máy móc
Đề xuất cải tiến, nâng cấp máy móc để tăng hiệu suất sản xuất
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất được vận hành trơn tru

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật như: Cơ khí, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy móc công nghiệp
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sẵn sàng làm việc theo ca và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
Có thể làm theo ca

Tại Công ty cổ phần Mihamex Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12tr/ 26 ngày công
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mihamex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Mihamex

Công ty cổ phần Mihamex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Phú Minh - Bắc Từ Liêm -HN

