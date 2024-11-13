Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty cổ phần Mihamex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị trong nhà máy sản xuất

Kiểm tra định kỳ và đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị

Phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật của máy móc một cách nhanh chóng, hiệu quả

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy móc, thiết bị

Ghi chép và lưu trữ hồ sơ về quá trình bảo trì, sửa chữa máy móc

Đề xuất cải tiến, nâng cấp máy móc để tăng hiệu suất sản xuất

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất được vận hành trơn tru

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật như: Cơ khí, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy móc công nghiệp

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Sẵn sàng làm việc theo ca và ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Có thể làm theo ca

Tại Công ty cổ phần Mihamex Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12tr/ 26 ngày công

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mihamex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin