Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty cổ phần Mihamex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty cổ phần Mihamex
- Hà Nội: Cụm công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị trong nhà máy sản xuất
Kiểm tra định kỳ và đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị
Phát hiện và khắc phục các sự cố kỹ thuật của máy móc một cách nhanh chóng, hiệu quả
Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy móc, thiết bị
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ về quá trình bảo trì, sửa chữa máy móc
Đề xuất cải tiến, nâng cấp máy móc để tăng hiệu suất sản xuất
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất được vận hành trơn tru
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật như: Cơ khí, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy móc công nghiệp
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sẵn sàng làm việc theo ca và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
Có thể làm theo ca
Tại Công ty cổ phần Mihamex Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mihamex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
