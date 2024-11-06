Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4

- Royal City

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Quản trị và sáng tạo nội dung trên đa nền tảng MXH
Lên ý tưởng, kịch bản edit các video phục vụ khối kinh doanh để chạy quảng cáo
Phối hợp với team Media sản xuất các video, clip dựa trên ý tưởng, kịch bản khai thác từ sales, khách hàng.
Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.
Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Báo cáo về tiến độ và hiệu suất của công việc với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng các công cụ để edit các video cơ bản: PR,cupcut,AE,.....
Có khả năng sáng tạo bắt trends mới
Đưa ra được những ý tưởng sáng tạo thu hút
Có kinh nghiệm làm content, MKT ads, sản xuất các video chạy ads được ưu tiên
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7M+%DS → Thu nhập đảm bảo 8-15M
Nghỉ chủ nhật, có hoa quả ăn hàng tuần
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà. được đào tạo bài bản
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

