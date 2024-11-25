Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Sáng tạo/biên tập nội dung chuẩn SEO và quản lý nội dung trên website của công ty về lĩnh vực Kế toán, Luật, Nội thất hoặc Du lịch;
• Đảm bảo tất cả nội dung trên các kênh truyền thông (website, social...) và các ấn phẩm khác (nếu có) theo đúng quy chuẩn của Brand Guideline;
• Chịu trách nhiệm về chất lượng và độ chính xác của nội dung;
• Tìm hiểu, cải thiện, xây dựng và phát triển SEO cho các dự án online;
• Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác (Thiết kế, Video, Marketing...) trong việc xây dựng và phát triển nội dung;
• Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;
• Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành truyền thông/báo chí/Luật/ngữ văn, Marketing, Sư phạm.
• Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm làm cho các công ty dịch vụ kế toán, văn phòng luật.
• Có kinh nghiệm tối thiều từ 1 năm trở lên ở vị trí Content SEO.
• Có kỹ năng biên tập, viết lách, không sai chính tả;
• Tư duy sáng tạo tốt, biết chuyển tải nội dung thành ý tưởng hình ảnh, video;
• Khả năng bắt trend tốt;
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
• Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi.
• Ưu tiên nam/nữ thế hệ 9x, có hiểu biết về SEO.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha Thì Được Hưởng Những Gì

• Được trang bị máy tính làm việc, các công cụ phục vụ viết bài;
• Tăng lương, thưởng KPIs theo từng giai đoạn, theo năng lực cá nhân;
• Làm việc trong môi trường 9X, GenZ năng động, sáng tạo, thân thiện;
• Được tạo cơ hội thăng và phát triển nghề nghiệp;
• Du lịch 1 lần/năm hàng năm theo công ty, theo phòng ban, theo chi nhánh;
• Thưởng Tết, BHXH và phúc lợi khác theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Anpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 144/17 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

