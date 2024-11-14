Tuyển Content Marketing AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall Số 7 - 9 đường Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Content Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phát triển và triển khai nội dung sáng tạo trên Website và các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube

Viết kịch bản quảng cáo cho sản phẩm, tạo ra những thông điệp thu hút và thuyết phục khách hàng.

Sáng tạo trong các thông điệp, nội dung truyền thông; ý tưởng kịch bản cho chiến dịch trên các kênh trực tuyến;

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới về social media marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Phân tích insight khách hàng, phân tích dữ liệu trên các nền tảng xã hội.

Phối hợp cùng design/ Video editor đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai, thúc đẩy hiệu quả nội dung quảng cáo, lên kế hoạch quay mẫu.

Viết kịch bản nhân vật, tham gia quay chụp và chịu trách nhiệm sản xuất nội dung chính.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, QTKD......

Có kiến thức về Marketing căn bản

Viết lách tốt, mạch lạc, dễ hiểu, không sai chính tả ...

Năng động, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.

Có thể viết, biên tập Content tiếng Việt lẫn tiếng Anh

Ưu tiên các bạn có thể đứng kênh sáng tạo như Tiktok,Ytb...

Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-13tr (thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

- Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ thứ 7 cách tuần

- Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt

- Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

