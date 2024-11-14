Tuyển Content Marketing AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall Số 7

- 9 đường Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phát triển và triển khai nội dung sáng tạo trên Website và các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube
Viết kịch bản quảng cáo cho sản phẩm, tạo ra những thông điệp thu hút và thuyết phục khách hàng.
Sáng tạo trong các thông điệp, nội dung truyền thông; ý tưởng kịch bản cho chiến dịch trên các kênh trực tuyến;
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới về social media marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Phân tích insight khách hàng, phân tích dữ liệu trên các nền tảng xã hội.
Phối hợp cùng design/ Video editor đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai, thúc đẩy hiệu quả nội dung quảng cáo, lên kế hoạch quay mẫu.
Viết kịch bản nhân vật, tham gia quay chụp và chịu trách nhiệm sản xuất nội dung chính.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, QTKD......
Có kiến thức về Marketing căn bản
Viết lách tốt, mạch lạc, dễ hiểu, không sai chính tả ...
Năng động, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.
Có thể viết, biên tập Content tiếng Việt lẫn tiếng Anh
Ưu tiên các bạn có thể đứng kênh sáng tạo như Tiktok,Ytb...

Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-13tr (thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
- Thời gian làm việc từ 08h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ thứ 7 cách tuần
- Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt
- Hưởng chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P307, tầng 3, tòa B, Khối văn phòng và dịch vụ, TTTM Savico Long Biên, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.

