Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Sửa chữa đồng hồ:

Sáng tạo content cho video sửa chữa, dựa trên những tình trạng đồng hồ sau khi bảo dưỡng (Tiktok, Youtube, FB, có S)

Đồng hồ:

Đăng các sản phẩm/ bài viết trên nền tảng website

Sáng tạo content đồng hồ chuẩn SEO đăng tải trên nền tảng website

Lên ý tưởng content cho page sửa đồng hồ, dây da đồng hồ

Theo dõi hiệu quả content liên tục, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, 21- 30 tuổi

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, ngữ văn....

Có khả năng lên kịch bản và vioec ngắn.

Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 triệu đến 9triệu (đeal lương trong phỏng vấn theo năng lực) + chuyên cần 500K

Thử việc 1 tháng hỗ trợ 100% lương cứng

Hỗ trợ đóng BHXH

Xét tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

Hưởng các ngày nghỉ, lễ tết theo nhà nước và các chế độ phúc lợi của công ty (Du lịch, sinh nhật .....)

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7 (8h30-18h00). Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin