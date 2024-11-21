Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Sửa chữa đồng hồ:
Sáng tạo content cho video sửa chữa, dựa trên những tình trạng đồng hồ sau khi bảo dưỡng (Tiktok, Youtube, FB, có S)
Đồng hồ:
Đăng các sản phẩm/ bài viết trên nền tảng website
Sáng tạo content đồng hồ chuẩn SEO đăng tải trên nền tảng website
Lên ý tưởng content cho page sửa đồng hồ, dây da đồng hồ
Theo dõi hiệu quả content liên tục, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, 21- 30 tuổi
Kinh nghiệm 6 tháng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, ngữ văn....
Có khả năng lên kịch bản và vioec ngắn.
Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, nhanh nhẹn với các thông tin và xu hướng
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 triệu đến 9triệu (đeal lương trong phỏng vấn theo năng lực) + chuyên cần 500K
Thử việc 1 tháng hỗ trợ 100% lương cứng
Hỗ trợ đóng BHXH
Xét tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
Hưởng các ngày nghỉ, lễ tết theo nhà nước và các chế độ phúc lợi của công ty (Du lịch, sinh nhật .....)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7 (8h30-18h00). Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOWATCH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
