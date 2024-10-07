Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NETWORK HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91/6D1 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và sáng tạo nội dung cho các kênh video (80%)

Quản lý các kênh media bao gồm Youtube và Tiktok.

Lên kế hoạch sản xuất video phát triển kênh Video theo tuần.

Lên ý tưởng, kịch bản, diễn xuất cho các video ngắn giới thiệu sản phẩm cũng như clip tình huống, thủ thuật;

Phối hợp cùng team để sản xuất, quay, dựng Video.

Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra các gợi ý cải thiện.

Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.

Hỗ trợ team marketing (20%)

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm.

Một số công việc theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nói lưu loát, tự tin đứng trước ống kính, ngoại hình ưa nhìn.

Đã có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương.

Có khả năng tìm kiếm thông tin tốt.

Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.

Biết sử dụng các công cụ Capcut và Canva là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và linh hoạt trong công việc.

Thân thiện, hòa đồng, chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NETWORK HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được xét điều chỉnh lương hằng năm.

Lương tháng 13, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh, thưởng lễ.

Môi trường làm thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NETWORK HUB

