Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại để giới thiệu về các dịch vụ marketing, du lịch, nhà hàng, khách sạn của công ty

Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về các gói dịch vụ, chương trình khuyến mãi đang có

Lắng nghe nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Đặt lịch hẹn cho khách hàng với các chuyên viên tư vấn của công ty

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý

Theo dõi và báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp THPT trở lên

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện

Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng

Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản

Chịu được áp lực công việc, làm việc theo chỉ tiêu

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, du lịch, nhà hàng khách sạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng theo hiệu suất công việc

Được đào tạo các kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.