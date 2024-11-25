Tuyển Call Center CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Call Center

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại để giới thiệu về các dịch vụ marketing, du lịch, nhà hàng, khách sạn của công ty
Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về các gói dịch vụ, chương trình khuyến mãi đang có
Lắng nghe nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Đặt lịch hẹn cho khách hàng với các chuyên viên tư vấn của công ty
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý
Theo dõi và báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện
Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng
Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản
Chịu được áp lực công việc, làm việc theo chỉ tiêu
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, du lịch, nhà hàng khách sạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng theo hiệu suất công việc
Được đào tạo các kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CON CÁO VÀ CHÙM NHO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Capital Place, 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Nguồn: https://www.tratencongty.com/company/3fb1b634-cong-ty-co-phan-truyen-thong-con-cao-va-chum-nho/#ixzz8aBy89Qmf

